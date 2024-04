Sanità | i tempi per le visite in aumento | «E c’è chi chiede prestiti per curarsi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 aprile 2024) Iper ottenere una visita specialistica o un esame diagnostico aumentano. Così come gli incassi perin modalità solvente. Per questo la cura contro le liste d’attesa nellanon sta funzionando. Nonostante i 520 milioni stanziati dal governo. E nove milioni di persone sono in difficoltà per le, tanto dare soldi in prestito. Il finanziamento per le spese sanitarie sta diventando una pratica diffusa. Tanto che la percentuale deiè indel 6,6%. Intanto in Piemonte è garantita una visita cardiologica su due. E in Liguria si arriva appena al 19%. La metà dell’utenza tende a rivolgersi al privato. Gli altri aspettano. L’attesa La Stampa spiega che la maggior parte dei cittadini oggi è in coda per una prestazione ...