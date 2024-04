Sanità a pagamento | cosa potrebbe presto cambiare | la categoria in questione

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 aprile 2024) Assistenza sanitaria degli italiani residenti all’estero. È all’esame della commissionee Affari sociali della Camera una proposta di legge avanzata da Fratelli d’Italia rivolta a tutelare, almeno a livello sanitario, gli italiani che risiedono all’estero.novità in arrivo per una specifica– ilcorrieredellacitta.comAl momento l’iscrizione all’Aire, Anagrafe dei connazionali residenti all’estero, fa perdere il diritto all’assistenza sanitaria italiana. FdI suggerisce che possano conservare questo diritto dietro ildi una somma annuale. Si tratta di 1.500 euro, una stima approssimativa relativa al costo medio di un paziente di Italia. Una iniziativa che può agevolare gli italiani all’estero Si tratta sicuramente di un’agevolazione per gli italiani che risiedono fuori dal nostro Paese, ...