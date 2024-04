San Giovanni Una passeggiata nel “rinnovato” viale Gramsci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Arezzo, 02 aprile 2024 – Si sono ormai conclusi i lavori di riqualificazione dia Sane venerdì 5 aprile è stata organizzata unaper scoprire come è stata rimessa a nuovo l'arteria a nord della città. Il sindaco Valentina Vadi accompagnerà i cittadini in un tour che inizierà alle 17:30. Il progetto, che, come ha ricordato l'amministrazione comunale, è stato condiviso con i residenti attraverso incontri pubblici, ha avuto lo scopo primario di mettere in sicurezza i pedoni, con particolare attenzione all’utenza debole, soprattutto nel periodo scolastico, ma anche biciclette e veicoli a motore. Tra gli obiettivi anche quello di contenere la velocità di percorrenza dele di fluidificare il traffico veicolare particolarmente intenso in alcune ore della giornata. Il ...