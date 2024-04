Salvini | Lega | accordo Russia senza valore | voto sfiducia perdita tempo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 apr. (askanews) – “Come già ribadito, i propositi di collaborazione puramente politica del 2017 tra laUnita non hanno piùdopo l’invasione dell’Ucraina. Di più. Anche negli anni precedenti non c’erano state iniziative comuni. La linea dellaè confermata dai voti in Parlamento: dispiace che l’aula debba perdereper polemiche inutili e strumentali innescate dall’opposizione”. Così una nota della. “La guerra – si legge nella nota – ha totalmente cambiato i giudizi e i rapporti politici con la, che prima dell’invasione era un importante interlocutore di tutti i governi italiani: lo dimostrano, per esempio, i 28 accordi multimiliardari siglati a Trieste nel novembre 2013 dall’esecutivo di Enrico Letta alla ...