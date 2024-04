 Salvini si racconta a Belve | Mia leadership? Ho ancora tanto da dare e Meloni gioca a Burraco con mia fidanzata

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 2 aprile 2024) AGI - "Io penso di avereda, ho voglia, idee, tempo... Poi persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo". Lo dice Matteo Salvini, ospite della trasmissionesu Raidue in onda questa sera, a proposito della suanella Lega. Qualcuno si è fatto avanti? "No", risponde secco. Il congresso della Lega si farà "entro l'autunno, certo. L'ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona" aggiunge Salvini "Con Giorgia stiamo costruendo un'amicizia. Ognila seracon la mia. Sono due faine e odiano perdere".