Salvini | “Meloni e la mia fidanzata giocano insieme a burraco Sono due faine | odiano perdere”

(Di martedì 2 aprile 2024) “Con Giorgia stiamo costruendo un’amicizia. Ogni tanto la sera gioca acon la miadue”. Lo ha detto Matteo, intervistato da Francesca Fagnani durante il programma tv Belve, in onda questa sera su Rai 2. Il vicepremier leghista prova così a gettare acqua sul fuoco per sedare le voci sulle frizioni con la presidente del Consiglio, a ormai solo due mesi dalle elezioni europee che vedranno i rispettivi partiti – Lega e Fratelli d’Italia – contrapposti in virtù del sistema elettorale proporzionale. Sul suo futuro alla guida del Carroccio e sulle voci di malumori interni,ha risposto così: “Io penso di avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee, tempo… Poi persone in ...

Roma, 2 aprile 2024 – Parla di questioni politiche, come il generale Vannacci possibile candidato della Lega alle Europee, ma anche di partite più personali, come quelle a burraco con la premier ... (quotidiano)

Matteo Richetti (Azione): «Salvini non ha rotto con Putin, la premier deve sfiduciarlo» - Il primo firmatario della mozione contro il ministro: «Dalla Lega bugie, mostri la revoca dell’intesa». «Nel Consiglio dei ministri siede chi ha un impegno a condividere le informazioni con Mosca» ...editorialedomani

Sfiducia Santanchè-Salvini, governo vuole chiudere entro giovedì - annunciano il voto contrario.La premier Giorgia Meloni non dovrebbe essere in aula in nessuna delle due occasioni. Per Fdi è il vicecapogruppo al Senato Raffaele Speranzon ad assicurare che "le ...notizie.tiscali

Social, Leader Trend: A Giorgia Meloni il podio dei like - Il reel postato per gli auguri di Pasqua consente al Presidente del Consiglio di prendersi il primo posto per numero di "mi piace". Secondo Conte, terzo Salvini.primapaginanews