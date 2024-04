Salvini | “Con Meloni amicizia | gioca a burraco con mia fidanzata | sono due faine…”

(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – "Con Giorgia stiamo costruendo un', abbiamo cominciato a frequentarci anche fuori dalla politica, ogni tanto la seracon la miadue faine e odiano perdere. Io non gioco che ho già una vita complicata…". Lo ha detto Matteo, ospite della prima puntata di 'Belve' in onda questa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Si apre un altro fronte interno alla Lega. Una ventina di ex deputati, segretari e amministratori del Carroccio hanno scritto una lettera per contestare la linea di Matteo Salvini . Cosa chiedono? Di ... (ilfoglio)

Si apre un altro fronte interno alla Lega. Una ventina di ex deputati, segretari e amministratori del Carroccio hanno scritto una lettera per contestare la linea di Matteo Salvini . Cosa chiedono? Di ... (ilfoglio)

Lega, Salvini "Ho ancora tanto da dare" - l'ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona". Tornando sulla leadership, alla domanda se qualcuno si sia fatto avanti, Salvini risponde secco: "no". Quanto al rapporto con il fondatore ...laprovinciacr

'Dissidenti' a Salvini la Lega è isolata, no a Vannacci - Una lettera scritta da ex parlamentari, ex consiglieri regionali e sindaci leghisti, perlopiù lombardi, e indirizzata al segretario Matteo Salvini per chiedere al leader "perché abbiamo smesso di dial ...ansa

Salvini a Belve: «Meloni gioca a burraco con la mia fidanzata. Vannacci alle europee Ci stiamo ragionando» - l'ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona». Tornado sulla leadership, alla domanda se qualcuno si sia fatto avanti, Salvini risponde: «no». L'amicizia con Giorgia Meloni «Con Giorgia ...corriereadriatico