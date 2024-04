Salvini a tutto campo da Vannacci al congresso | L' ultima cosa che voglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 aprile 2024) C'è Matteotra gli ospiti della prima puntata di "Belve" in onda questa sera, su Rai2. Intervistato da Francesca Fagnani, parlando del suo futuro alla guida della Lega il vicepremier e ministro ha detto: "Io penso di avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee, tempo, poi persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo". Poi ha annunciato: "Entro l'autunno si farà il, l'roba cheè sembrare incollato alla poltrona". Su possibili sfidanti, nessuno si è fatto avanti? "Per ora no". Si è parlato anche di Uberto Bossi, fondatore della Lega: "Non lo sento da troppo tempo, e di questo mi dispiaccio. È una delle mie colpe…". L'amicizia con la premier Giorgia Meloni "la stiamo costruendo. Abbiamo cominciato a frequentarci anche fuori dalla politica. Ogni tanto la sera gioca a ...