Salis detta le condizioni per la candidatura nel Pd

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 2 aprile 2024) Ladi Ilariaalle elezioni europee sta suscitando non poche discussioni all’interno del Partito Democratico, complice soprattutto la sua attuale detenzione a Budapest. La situazione assume contorni ancor più complessi alla luce delle recenti dichiarazioni del padre della ragazza, rese note tramite un’intervista all’Huffington Post, che mette in luce l’incertezza e le preoccupazioni della famiglia. Isembrano quasire le: Ilaria potrebbe anche essere disponibile, ma solo se verrà eletta altrimenti il rischio è che venga “massacrata” in carcere. Il genitore si è espresso con prudenza e una certa inquietudine sulla possibile corsa di giugno sotto le insegne dem: “Sentiamo tante voci e non abbiamo capito nelglio di cosa si tratta. Prima ...