Salerno | partiti i lavori di restyling di Santa Teresa

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 2 aprile 2024) Sono ufficialmente cominciati. Prendono il via questa mattina ididel solarium di. Interventi che, come ha spiegato l’assessore aiPubblici e al commercio del Comune diDario Loffredo, saranno divisi per permettere ai salernitani di usufruire ugualmente di uno dei luoghi simbolo del capoluogo di provincia. Ragion per cui, nei giorni scorsi, sulla spiaggia è stato smontato il cantiere. L’obiettivo dell’amministrazione, stando a quanto dichiarato dall’assessore al Comune di, è ben deciso. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Le Cronache“, il primo passo da seguire sembra essere quello di avviare i, procedere spediti con la riqualificazione ma garantire una parte accessibile, in modo tale ...