Salerno | domani la ‘Mostra Alimentare Gastronomica della Mozzarella e dell’Agricoltura”

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ prevista per, mercoledì 3 aprile 2024 alle ore 11:00, in Corso Vittorio Emanuele n. 24/26 a, presso la sala riunioniBCC Banca di Credito Cooperativo Capaccio Paestum e Serino, la conferenza stampa di presentazioneprima edizione di MAGMA, la Mostra. Saranno presenti all’incontro Donato Alfani, Ideatore e Project Manager dell’Expo e la DirezioneBCC Capaccio Paestum e Serino. Nel corso dell’incontro stampa, saranno delineati tutti i dettagli e il programma di MAGMA, il grande salone fieristico-espositivo nel cuore di Paestum, in programma dal 5 al 7 aprile 2024 al Next (Ex Tabacchificio – via ...