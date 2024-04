Ryanair | O' Leary | se Enac si preoccupa dei prezzi lotti contro addizionale comunale

Boeing’s mess will probably interfere with your summer travel — these airlines are most impacted - The Irish airline Ryanair has 400 of its 600 planes made by Boeing and has ... routes from July to September while also hiking ticket prices by 10%, CEO Michael O’Leary said last month. That’s on top ...nypost

O'Leary, Di Palma rispetti leggi Ue,liberi di fissare prezzi - "Di Palma dovrebbe rispettare la legge europea, le compagnie aeree sono libere di fissare i prezzi dei biglietti e poi dovrebbe finirla di dire falsità". (ANSA) ...ansa

Ryanair, è guerra contro Enac: cosa sta succedendo - Scontro durissimo e senza sconti tra il Presidente dell’Enac Di Palma e il Ceo di Ryanair, che in una nota ne ha chiesto addirittura le dimissioni ...quifinanza