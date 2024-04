Russia | Putin e la stretta sull’immigrazione | “Entra solo chi segue tradizioni”

"Oggi si prende la cittadinanza senza parlare il russo elementare" Vladimir Putin invoca una stretta sull'immigrazione, senza citare, come ragione, l'attentato alla sala da concerti Crocus costato ... (sbircialanotizia)

Slittata per motivi di calendario, la mozione di sfiducia cofirmata dai partiti di opposizione – eccetto Italia Viva – sarà discussa questa settimana alla Camera dei deputati. Partito democratico, ... (open.online)

“La linea della Lega è confermata dai voti in Parlamento: dispiace che l’Aula debba perdere tempo per polemiche inutili e strumentali innescate dall’opposizione”. Così, in una nota, la Lega ... (secoloditalia)