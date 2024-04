Rugby | si ritira Sam Whitelock | recordman di presenze con gli All Blacks

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Sam, seconda linea due volte campione del mondo nel 2011 e nel 2015 con la Nuova Zelanda, ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica a fine stagione. Il 35enne ha pubblicato una nota diffusa in contemporanea dalla fedeneozelandese e dal club francese, il Pau, in cui milita dal dicembre scorso., in campo anche nella finale di Mondiali dell’anno scorso persa contro il Sudafrica, e sette volte vincitore del Supercon i Canterbury Crusaders, è ildicon la maglia degli Allcon 153 caps. “Ne ho parlato con mia moglie Hannah e i miei tre figli – ha dichiarato la bandiera -, e sono giunto alla conclusione che sia arrivato il momento di chiudere il capitolo del. Voglio godermi di più la ...