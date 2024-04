Rugby | gli U20 italiani più interessanti | i nomi da segnare e chi è già pronto per l’alto livello

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) Si è ormai concluso da qualche settimana il Sei Nazioni Under 20 del 2024 e l’Italia di Massimo Brunello ha chiuso al quarto posto, con 2 vittorie e 3 sconfitte. Un record discreto, anche se sicuramente rimangono negli occhi gli ultimi, pessimi, 40 minuti in Galles, dove gli azzurrini si sono fatti rimontare e battere, perdendo così la chance di salire sul podio. Ma un torneo che, comunque, ha messo in mostra alcuni ragazzi di cui sentiremo parlare anche aseniores. Partiamo dalla prima linea e da un Marcos Gallorini che ha spesso dominato in mischia chiusa. Il pilone del Mogliano è uno degli elementi più, è un classe 2004 e sicuramente la prossima estate sarà un pezzo pregiato del mercato di Treviso o Zebre. Pur essendo ancora un classe 2005, un nome emerso prepotentemente in seconda/terza linea è quello di Piero Gritti, leader ...