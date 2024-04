Rubinetti a secco per due giorni | scuole chiuse a Benevento e provincia

(Di martedì 2 aprile 2024)per via dei lavori per l’alta velocità ferroviaria. I lavori per nuova linea ferroviaria dell’alta velocità Napoli-Bari causano pesanti disagi. Dalle ore 16 di giovedì4 e fino alle ore 16 di sabato 6 aprile prossimo niente acqua in numerose zone die della, come Melizzano, Ponte, Torrecuso e Castelvenere. Previsto il posizionamento di autobotti La Gesesa SpA per attenuare i disagi derivanti dall’interruzione idrica ha predisposto un servizio sostitutivo di autobotti ad uso potabile. Il sindaco del capoluogo sannita, Clemente Mastella, ha poi disposto con una ordinanza sindacale la chiusura delledi ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, interessate dall’interruzione del servizio idrico per il 5 aprile e 6 aprile prossimo. Già a metà marzo ...

