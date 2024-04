Rubiales | perquisita la casa in Repubblica Dominicana

(Di martedì 2 aprile 2024) Ladell’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis, è statadagli agenti dell’Unità operativa della Guardia Civile della. L’ispezione è stata disposta per ordine del giudice del tribunale di Mahadajonda, a Madrid. L’inchiesta, tra gli altri punti, vuole far luce sul contratto milionario che ha spostato la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. SportFace.

