Ruba 15 chili di rame in una casa in ristrutturazione

(Di martedì 2 aprile 2024) San Miniato, 2 aprile 2024 – Aveva deciso di “fare spesa” diin unain: tubi e cavi dell’impianto elettrico e di aerazione nonché una bobina di cavo accantonata nello stesso cantiere. In tutto 15dito, ma la donna non aveva fatto i conti con l’arrivo dei carabinieri che l’hanno arrestata in flagranza per furto aggravato e continuato.