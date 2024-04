Royal Family | Kate e William invitano Harry e Meghan a Londra | ma la duchessa del Sussex verso il rifiuto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 2 aprile 2024) Una Pasqua decisamente diversa quella della Casa Reale inglese, anche, e soprattutto, per via delle contemporanee malattie di Re Carlo III e della nuora, entrambi colpiti da cancro. Proprio il Sovrano è tornato in pubblico a presenziare un evento. Hanno invece preferito rimanere nella loro resi