Rosso Lepanto | la verità sulla guerra Raccontata da una grande tela

(Di martedì 2 aprile 2024) È il 1571. È lontana la battaglia ditra la Repubblica di Venezia e l’Impero ottomano. Eppure la storia di quell’evento epocale si intreccia con il nostro presente attraverso la vicenda di una. Unache celebri la vittoria. Ma cosa c’è dietro una vittoria? Qual è il prezzo di sangue di ogni? E quanto può un’opera d’arte farsi grido di dissenso e incitamento alla rivolta? Come possiamo opporci ai poteri che mistificano la violenza per affermare un principio? Lucrezia Sagredo, la pittrice di "", risponde realizzando un quadro che "dice la". L’arte è per sua natura libera, non può sottostare a compromessi e convenienze e un’artista non può che essere fedele alla sua visione della realtà. ...