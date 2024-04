Romics XXXII | I Ronfi diventano una serie animata | se ne parla in un panel

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di martedì 2 aprile 2024) Alla 32ma edizione del, in programma alla Fiera di Roma dal 4 al 7 aprile, in un incontro si discuterà dellaRai dedicata ai, mitici personaggi dell'infanzia di molti di noi. Laè disponibile su Rai Play e va in onda su Yoyo.