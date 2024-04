Roma | ripresa a Trigoria | Dybala e Spinazzola in gruppo

(Di martedì 2 aprile 2024) Archiviato il pareggio contro il Lecce, laè già tornata ad allenarsi a. I punti persi al Via del Mare devono rappresentare il passato, perché il derby è sempre più vicino e i giallorossi puntano a mantenere alta la concentrazione per continuare ad inseguire il quarto posto. Le buone notizie, per Daniele De Rossi, arrivano da Paulo: l’argentino si è allenato con i compagni e spera di essere a disposizione per la sfida contro la Lazio, così come Leonardo, desideroso di tornare a dare il proprio contributo da titolare. Inanche Tammy Abraham, Renato Sanches e Chris Smalling che, nella stracittadina, potrebbe avere una chance dal primo minuto, vista la squalifica di N’Dicka, fermato dal Giudice Sportivo. SportFace.

