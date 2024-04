Roma | Quattromani-Battisti M5S | “Nel Municipio III la situazione è grave ma non seria”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 2 aprile 2024) “Questa mattina alIII, nonostante fosse stata convocata la Conferenza dei capigruppo in seguito a una richiesta sottoscritta da tutte le forze politiche, per la Presidenza del Consiglio municipale erano presenti solo i dipendenti dell’ufficio stesso. Se non fosse in corso ormai da mesi una guerra intestina all’attuale maggioranza, questa sarebbe stata una notizia sconcertante per i cittadini del Terzo. Trattasi invece dell’ennesima mancanza di serietà da parte dell’amministrazione Marchionne, della quale subisce le conseguenze tutto il territorio. Queste istituzioni, che dovrebbero essere super partes, non fanno che rappresentare i propri interessi, incuranti del tempo che anche questa settimana non verrà dedicato ad affrontare i problemi della popolazione. Durante l’ultimo Consiglio municipale avevamo chiesto maggiore coesione, ...