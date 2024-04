Roma | ‘nuvole’ di fiori all’Eur | lo spettacolo naturale da non perdere ad Aprile

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 2 aprile 2024) La città di, amata dai turisti, dai residenti e dai curiosi di passaggio, non ospita solamente i maestosi monumenti dell’antica, i quartieri caratteristici protagonisti dei film neorealisti più belli di sempre, gli obelischi, le chiese e i parchi. Tra i gioielli da ammirare, soprattutto nella stagione primaverile, ci sono i graziosi ciliegi giapponesi. I Sakura, questo il nome originale in giapponese, possono essere ammirati presso l’Orto Botanico dell’Università La Sapienza dima anche nel noto laghetto dell’Eur, meta di giovani, amanti di relax e di cultura orientale che ogni anno si recano presso il parco in occasione dell’Hamami, la festa tradizionale giapponese che celebra latura degli alberi. LATURA DEI CILIEGI ALL’ORTO BOTANICO DI ...