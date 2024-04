Roma-Milan | in corso la vendita biglietti per il settore ospiti | info e prezzi

Daniele De Rossi , allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro il Milan dei quarti di Europa League (pianetamilan)

Fabrizio Romano , noto esperto di Calciomercato , ha fatto il punto della situazione sull'interesse del Milan per Benoit Badiashile del Chelsea

In attesa della sfida con il Milan in Europa League, la Roma ha pareggiato sul campo del Lecce , con un Romelu Lukaku in difficoltà La 30esima giornata non sorride alla Roma . La squadra di Daniele De ...

Roma, rigore o no Ecco l'audio Var - Visualizzazioni: 2 Come spesso accade negli ultimi periodi, anche Lecce – Roma si porta dietro gli strascichi di una polemica sul Var che fa infuriare i giallorossi. I dettagli. Roma: polemica Var per ...

Serie A, sei calciatori squalificati: assenze pesanti per Milan e Genoa - Il Giudice sportivo ha emanato i provvedimenti disciplinari dopo la 30esima giornata di Serie A. Sono sei i calciatori fermati per la 31esima giornata. In particolare, il Milan dovrà rinunciare a Rube ...

Serie A. L'Inter mantiene inalterato il distacco dal Milan: 14 punti - Segnando il primo gol dell'incontro, il nerazzurro Federico Dimarco ha siglato il suo quinto gol stagionale in A che, sommandosi ai sei assist, fanno salire a 11 le partecipazioni ai gol dell'interist ...