Roma | guardia giurata “arrotonda lo stipendio” spacciando | arrestato 39enne

2 aprile 2024– I Carabinieri del Comando Provinciale di, nella costante lotta al traffico delle sostanze stupefacenti, hanno effettuato numerosi controlli nelle periferie della Capitale, che hanno portato all'arresto, d'intesa con la Procura della Repubblica di, di 18 persone gravemente indiziate di essere dedite al traffico di stupefacenti. Sequestrato circa 1 kg di droga, tra crack, cocaina, marijuana, shaboo e hashish. Nel solo quartiere Quarticciolo, in distinti interventi, 10 persone sono finite in manette. In particolare, i Carabinieri della StazioneTor Tre Teste hannodue cittadini tunisini, di 19 e 23 anni, e un 19enne egiziano, tutti senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi ad occultare la droga in una fioriera, in un'aiuola, in un cestino della spazzatura ...