Roma | De Rossi esulta | recupero in vista del derby

(Di martedì 2 aprile 2024) Daniele Depuò tirare un sospiro di sollievo:last minute indeldi campionato contro la Lazio Laè tornata ad allenarsi dopo lo 0-0 del Via del Mare contro il Lecce. A Trigoria, Paulo Dybala è tornato in gruppo, ma questo era già noto da tempo, tant’è che è

La Roma di De Rossi non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 ieri sera al Via del Mare contro il Lecce. L`assenza di Lorenzo Pellegrini, il più... (calciomercato)

Roma, 2 aprile 2024 – Niente da fare tra Lecce e Roma al Via del Mare, 0-0 il risultato finale del match valido per la 30ma giornata di Serie A. La Roma sale a 52 punti ma è lontana dal Bologna che ... (ilfaroonline)

Primavera 1, i risultati della 27ma giornata: Pasqua di vittorie per Roma e Lazio - Tutto facile per la Roma, a cui basta un tempo per mettere la partita in cassaforte a Verona e accorciare sulla capolista Inter a -1, con i nerazzurri battuti in casa dal Lecce campione uscente. Dopo ...romatoday

Calamai: "Lazio prigioniera di Sarri per troppo tempo. Tudor mi è sempre piaciuto" - Un esordio da incorniciare per Igor Tudor che alla sua prima sulla panchina biancoceleste ha conquistato una prestigiosa vittoria contro la Juventus grazie alla rete di Marusic ...lalaziosiamonoi

Finali del FIP eBasket Tour 2024 a Roma - I protagonisti “Veniamo tutti dal 5v5 e la squadra 3v3 è nata un po’ per caso –spiega Luca Rossi, capitano LAG– Ci siamo accorti che riuscivamo a giocare bene e ci siamo iscritti al FIP eBasket Tour e ...calciomagazine