Rivelati i prodotti chimici che fanno sì che i bambini abbiano un odore dolce e che gli adolescenti abbiano un odore “carino”

Ecco come l’intelligenza artificiale può migliorare la consulenza finanziaria - Il primo studio condotto da Ey su un campione di 227 intermediari nel mondo rivela le potenzialità di questa tecnologia sia nella relazione con i clienti sia nell’ottimizzazione dei costi ...ilsole24ore

Altro che Switch 2! Nintendo annuncia Virtual Boy Pro con Mario Kart Open Road - come rivelato in esclusiva sulle pagine di IGN USA (occhiolino). Virtual Boy PRO è di fatto un headset VR per Nintendo Switch, accessorio che nasce con l'obiettivo di portare i videogiochi nella vita ...everyeye

Attenzione ai prodotti per capelli: 26enne finisce in ospedale con un’insufficienza renale dopo aver provato la stiratura chimica dal parrucchiere - Dietro la promessa di una chioma liscia e setosa, si nasconde un pericolo inaspettato: l'acido gliossilico, una sostanza chimica tossica presente in molti prodotti per capelli ...ilfattoquotidiano