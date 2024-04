Ritrovato il corpo di Rita Trevisan in un fiume | la donna era scomparsa da febbraio

(Di martedì 2 aprile 2024) Un giallo rimasto senza risposta dal 5, quello di. La, 86 anni, eraall’inizio dell’anno a Baranzate, nel Milanese, senza che nessuno ne sapesse più nulla nonostante i tanti appelli lanciati nei giorni successivi. Proprio in queste ore, ildella signora è statoa Bollate: i carabinieri del comando provinciale di Milano e del gruppo di Rho hanno ripescato il cadavere in un, grazie ai vigili del fuoco: secondo le prime ricostruzioni, sulnon ci sarebbero segni di violenza. Sono stati recuperati intanto tutti gli effetti personali dell’anziana, che ancora indossava il cappotto rosso del giorno in cui si è allontanata da casa. La signora aveva con sé la borsa, i documenti e ...

