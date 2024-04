Ritrovate a Napoli le due bambine romagnole scomparse

(Di martedì 2 aprile 2024) AGI - Alle 20.30 l'incubo dei loro genitori è finito. I carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno del Nucleo Investigativo di, in stretto coordinamento con personale del Nucleo Investigativo di Ravenna, hanno rintracciato la 12enne Michelle Carlucci e l'amica 13enne Sofia Rivera Alvares, entrambe della provincia di Ravenna, che eranola mattina del 27 marzo scorso. Anziché entrare a scuola, ledi erano allontanate senza dare notizie ai propri genitori. Le due sono state trovate al corso Arnaldo Lucci in un B&B. Le minori, in ottimo stato di salute, verranno affidate ai genitori, che sono diretti nella stazione carabinieri del quartiere del capoluogo campano di San Pietro a Parierno.

