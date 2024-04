(Di martedì 2 aprile 2024) In undi scolo è stato rinvenuto unquello di, l'86ennedaa febbraio

Baranzate (Milano), 2 aprile 2024 - Il corpo di una donna è stato ri Trovato in un canale a Ospiate di Bollate, nelle vicinanze dell'ex Mantegazza, un'azienda dismessa e abbandonata al confine con ... (ilgiorno)

Baranzate (Milano), 2 aprile 2024 – Il corpo era a faccia in giù, sulla sponda del canale che attraversa un'area verde tra via Coppi e via Milano. Indossava il giaccone bordeaux, accanto aveva la ... (ilgiorno)

Rita Trevisan Zara scomparsa da due mesi a Baranzate, il cadavere spuntato da un canale potrebbe essere il suo - Potrebbe essere di Rita Trevisan Zara, scomparsa il 4 febbraio da Baranzate, il cadavere rinvenuto a Bollate martedì 2 aprile. Il corpo si trovava in un canale di scolo di via Milano. Sul posto sono ...notizie.virgilio

Rita Trevisan, il cadavere trovato in un canale: era scomparsa da casa due mesi fa - È stato ritrovato in un canale a Bollate, in provincia di Milano, il corpo di Rita Trevisan, la donna di 86 anni scomparsa da casa sua nella vicina Baranzate il 4 febbraio scorso. La ...leggo

Rita Trevisan, trovato in un canale il corpo della pensionata scomparsa 2 mesi fa. Il figlio: «Spero sia stato un incidente» - Il corpo di Rita Trevisan, la pensionata di 86 anni scomparsa da casa sua il 4 febbraio scorso, è stato ritrovato oggi in un canale a Bollate, in provincia di Milano. La donna era ...ilmessaggero