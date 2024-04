Rita Trevisan | il cadavere trovato in un canale

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 aprile 2024)era scomparsa da casa sua nella vicina Baranzate: forse un incidente per la 86enne. Il figlio a La vita in diretta: «Spero sia stato un incidente» Il corpo diè stato riin una Bollate, in provincia di Milano. La donna di 86 anni era scomparsa da casa sua il 4 febbraio scorso. L’identità della donna è stata confermata per via della borsettasotto al corpo che conteneva i documenti. Intervenuti sul posto i carabinieri e il medico legale, che esclude possa esserci stata un’aggressione. Dunque la Procura di Milano ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. L’ipotesi formulata al momento è che lasi sia confusa e smarmentre stava raggiungendo casa, finendo nel ...