Rita Trevisan | giallo risolto dopo due mesi | è lei la donna trovata morta nel canale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Baranzate (Milano), 2 aprile 2024 – Il corpo era a faccia in giù, sulla sponda delche attraversa un'area verde tra via Coppi e via Milano. Indossava il giaccone bordeaux, accanto aveva la borsa, i documenti e il cellulare. E’ diil cadavere ritrovato oggi pomeriggio ad Ospiate di Bollate, l'86enne di Baranzate scomparsa da casa lo scorso 4 febbraioessere uscita di casa per andare a trovare una parente. A quasi duedalla scomparsa il corpo è stato rinvenuto dai carabinieri della Compagnia di Rho e dai vigili del fuoco. A chiamare i carabinieri è stata una residente di una palazzina che affaccia sul corso d'acqua o forse un operaio, come riferisce il figlio della. Non è stato facile recuperare il cadavere probabilmente trasportato in quel punto ...