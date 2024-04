Riscossioni Nuovo gestore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Il settore tributi del Comune informa che a partire da oggi ilconcessionario per la riscossione sarà la ditta Andreani Tributi srl con sede in via F.lli Rosselli 70 a Querceta. Il ricevimento al pubblico avverrà nella sede quercetana del municipio, presso la palazzina ex ASL, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17. Per eventuali contatti si può chiamare il numero 0584 757726, 0584 757724, 757723 oppure scrivere all’indirizzo email [email protected] o, ancora, alla pec [email protected]