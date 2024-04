Riscatto Juventus in Coppa Italia | 2-0 alla Lazio 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 2 aprile 2024) AGI - A tre giorni dall'amaro ko in extremis nel testa a testa di campionato, lasi prende una prima parte di rivincita ai danni della Lazio aggiudicandosi l'andata delle semifinali di. All'Allianz Stadium finisce 2-0 grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic nella ripresa, dopo un primo tempo poco brillante da parte dei bianconeri (meglio i biancocelesti che colpiscono anche una traversa con Luis Alberto). In attesa del ritorno all'Olimpico il 23 aprile, il primo round va quindi agli uomini di Allegri, che rifilano il primo ko ufficiale all'ex Tudor da quando siede sulla panchina laziale. Il primo episodio del match arriva dopo undici minuti dal fischio d'inizio, quando l'arbitro assegna un rigore ai bianconeri per un contatto in area tra Vecino e Cambiaso: l'esterno juventino pero' viene pescato in offside dal Var e ...