I giudici hanno in parte smentito la versione dell’attore sull’utilizzo della pistola dalla quale è partito il colpo che ha ucciso la direttrice della fotografia del film Rush Per l’attore Alec ... (cityrumors)

Santa Maria Capua Vetere. attesa per il processo ai fratelli Nicola e Vincenzo Schiavone accusati di procedure illecite nel processo sugli Appalti attribuiti da funzionari di Rfi a ditte colluse con ... (casertanotizie)

Riparte il processo sugli appalti delle ferrovie: le dichiarazioni di Sandokan potrebbero essere un terremoto - Domani, nel processo in corso a Santa Maria Capua Vetere, potrebbero essere depositate le prime dichiarazioni di Francesco Schiavone, il capoclan dei Casalesi ...fanpage

processo Adriatici, ripartono le udienze per la morte di Youns - VOGHERA, Dopo la prima udienza di inizio febbraio, da mercoledì entra nel vivo uno dei processi più seguiti in tribunale a Pavia degli ultimi anni. È quello che vede come unico imputato con l’accusa d ...laprovinciapavese.gelocal

Blocchi alla Tnt e poliziotti feriti, a processo 29 persone - Sono appartenenti o simpatizzanti del Si Cobas e della sinistra antagontista. Il 29 marzo l'udienza preliminare davanti al gup che li ha rinviati a giudizio. I fatti risalgono al primo febbraio 2021 ...ilpiacenza