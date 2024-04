Rinnovo Calabria in stallo | ecco cosa non vorrebbe il Milan

(Di martedì 2 aprile 2024) Il calciomercato delpotrebbe essere molto importante per le entrate e non solo. Davidecomplesso? Il punto

Nelle vene di Adli scorre sangue rossonero. L`amore per il club e per i suoi tifosi, la crescita esponenziale in campo: il centrocampista francese... (calciomercato)

Il calciomercato del Milan potrebbe essere molto importante per le entrate e non solo . Davide Calabria rinnovo complesso? Il punto (pianetamilan)

Milan, si aspetta per il Rinnovo di Calabria. Le parti sono ancora distanti | La situazione - Il Rinnovo di Calabria con il Milan slitta ad arrivare, le parti sono ancora lontane per l’accordo definitivo. I rossoneri non vorrebbero aumentare l’ingaggio al giocatore che percepisce due milioni ...sportpaper

Trasporto pubblico calabrese all’anno zero, pullman vecchi e altamente inquinanti - Trasporto pubblico in Calabria quasi all’anno zero per quanto riguarda le emissioni inquinanti della flotta in circolazione ...calabria7

IL PALAZZETTO DI INSITI TORNA NELLE MANI DEL COMUNE - L’ordinanza di sgombero già emessa dal Comune di Corigliano-Rossano per il palazzetto di Insiti è pienamente legittima; il privato è obbligato al rilascio immediato dell’immobile abusivamente occupato ...ansa