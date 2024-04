Riforme | il Senato approva l' elezione diretta del premier

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 2 aprile 2024) AGI - La commissione Affari costituzionali delhato l'emendamento del governo che modifica l'articolo 92 della Costituzione e introduce l'del presidente del Consiglio dei ministri. Il Governo - si legge nel testoto - "è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente. La legge disciplina il sistema per l'delle Camere e del Presidente del Consiglio, ...