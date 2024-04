Riforma sul premierato | arriva l' ok dalla commissione in Senato per l' elezione diretta

(Di martedì 2 aprile 2024) Approvata l’del premier. NellaAffari costituzionali delè stato dato il via libera al cuore dellasul, con il voto dell’emendamento del governo all’articolo 3 del disegno di legge. Si tratta della modifica all’articolo 92 che inserisce in Costituzione il principio dell’fissando anche il limite dei due mandati.

E bravo il professore Gustavo Zagrebelsky , 81 anni da compiere a giugno, presidente emerito della Corte Costituzionale, come altri del suo rango, pur avendola presieduta davvero vent'anni fa solo ... (liberoquotidiano)

“La riforma del premierato non è per il governo Meloni, ma per il futuro dell’Italia , per evitare che gli italiani si ritrovino, come dopo le elezioni del 2018, con un maggioranza formata da Pd, ... (secoloditalia)

Sergio Rizzo , giornalista e fino al 2021 vicedirettore di Repubblica, ha da poco pubblicato un testo molto evocativo sia per immagine di copertina che per titolo relativamente al nostro sistema ... (pensionipertutti)

Elezione diretta del premier, via libera della commissione Affari costituzionali del Senato - Approvata l'elezione diretta del premier. Nella commissione Affari costituzionali del Senato è stato dato il via libera al cuore della Riforma sul premierato, con il ...ilmessaggero

Elezione diretta del premier, ok in commissione al Senato - Approvata l'elezione diretta del premier. Nella commissione Affari costituzionali del Senato è stato dato il via libera al cuore della Riforma sul premierato, con il voto dell'emendamento del governo ...ansa

Fisco, bonus ai dipendenti per la lotta all’evasione e l'attuazione del Pnrr - I soldi arrivano dal fondo per l’attuazione della delega fiscale e servono ad attuare la Riforma fiscale e a raggiungere tutti i target del Piano nazionale. Un costo pari a 51 miliardi per le casse ...tg24.sky