Riforma | strade | scuole e Pnrr Marmo | Ecco come lavoreremo

(Di martedì 2 aprile 2024) PISTOIA Dopo il sostanziale pareggio, cinque componenti per il centrosinistra ed altrettanti per il centrodestra, nei giorni scorsi è ufficialmente partito il nuovo mandato del consiglio provinciale di Pistoia che ha già sul tavolo tematiche di non poco conto, pur dovendo confrontarsi con risorse sempre più risicate e responsabilità, soprattutto sue viabilità, davvero notevoli. Dall’altro lato, però, i fondi arrivati colsono un toccasana importante, con cantieri già avviati quasi dappertutto ed alcune opere, in primis il polo sportivo di via Panconi con la piscina e palestra "Silvano Fedi", per le quali entro la fine dell’anno si vedrà anche la sua conclusione. Da qui riparte il lavoro del Presidente della Provincia Luca, che continuerà a sdoppiarsi con l’incarico da sindaco di San Marcello Piteglio, in attesa di ...