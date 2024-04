Riforma incentivi alle imprese | si cerca di snellire le richieste e ridurre gli sprechi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 2 aprile 2024) Al fine dile procedure previste e permettere l’ottimizzazione che gli interventi possano avere per le, il MIMIT, ministero dellee del Made in Italy ha predisposto unadeglinazionali articolato in due fasi che permetterà di rendere più facile e veloce l’ottenimento delle risorse, evitando glie testando l’efficacia delle misure. Meno burocrazia, dunque, e un test sull’impatto che gliavranno sul lavoro delle. LadegliL’intervento del MIMIT ha, come detto, il principale scopo di agevolare le procedure cui devono sottoporsi le ...