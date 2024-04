Ricostruzione del Napoli | da Manna a Kulusevski passando per il sogno di De Laurentiis …

(Di martedì 2 aprile 2024) Ildi De, da ottobre, è quello di Antonio Conte al quale è stata già offerta la panchina delMandarini, De Maggio, Schwoch, D’Angelo, Padovano, Degennaro, Falciai, Criscitiello, Campana, Christillin e Canovi sono intervenuti a Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare delladelda parte del Presidente Aurelio De. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss“Ildi De, da ottobre, è quello di Antonio Conte al quale è stata già offerta la panchina del ...

Allarme rientrato per il Superbonus nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 nel Centro Italia. In meno di 48 ore il governo ha cambiato idea e ha fatto marcia indietro sul taglio del ... (ilfattoquotidiano)

Come un fulmine a ciel sereno, nella serata di martedì scorso (26 marzo) il ministro Giancarlo Giorgetti si è presentato alla riunione di governo convocata da Giorgia Meloni con un testo definito in ... (quifinanza)

Fiere: Ieg, in soli 6 mesi attirate su Rimini e Vicenza 82.905 presenze estere da 193 paesi - Il 'giro del mondo' in 51 fiere. Su 193 dei circa 200 paesi riconosciuti nel globo sventola infatti la 'bandiera' della partecipazione di operatori che hanno visitato, a Rimini e Vicenza, i saloni di ...sbircialanotizia

Starlink (Musk) contro Tim: ostacola il lancio di internet veloce in Italia - Starlink di Elon Musk sostiene che il suo lancio di Internet ad alta velocità in Italia è ostacolato dal principale operatore telefonico del Paese, con possibili ripercussioni sui suoi servizi in ...wallstreetitalia

Minacciata e sequestrata Asia Vitale, la vittima dello stupro del Foro Italico, “Volevano ritirassi una denuncia” - Asia, insieme al fidanzato, è in piazza a Ballarò insieme ad altre persone ed è passata da poco la mezzanotte ...blogsicilia