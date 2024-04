Report Napoli | aggiornamento su Kvara | il comunicato sulle condizioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 aprile 2024) Dopo la brutta sconfitta rimediata contro l’Atalanta, ilè al lavoro verso la sfida contro il Monza. Arrivano aggiornamentiditskhelia. Con l’ultima sconfitta nello scontro diretto contro l’Atalanta, per ilsi son spente quasi definitivamente le speranze di poter sperare in un posto per la prossima Champions League. Nonostante ciò, gli azzurri devono impegnarsi per chiudere al meglio questa stagione nefasta, per poi preparare al meglio la prossima. Il focus è verso la gara di domenica contro il Monza, in cui si proverà a ritrovare un risultato positivo. In mattinata si è svolto l’allenamento del, che nelha annunciato importanti novitàdi ...