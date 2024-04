(Di martedì 2 aprile 2024) Nellagenerazione di. E per qualcuno arriveràcon motore elettrico, con un prezzo fra i 30.000 e i 35.000 euro per contrastare Peugeot e-208....

Renault, nel 2026 debutterà la nuova Clio. E potrebbe esserci anche una versione elettrica - Il 2026 sarà l’anno della nuova generazione di Clio. A dirsene sicuro è il portale inglese Autocar, che lancia poi una succosa indiscrezione: Renault starebbe pensando anche a una versione elettrica ...dmove

Renault Clio elettrica: confermato il suo debutto nel 2026 - Il 2026 sarà l’anno giusto per la nuova Renault Clio elettrica: in gamma ci sarà anche un’ibrida ...motorisumotori

La Nuova Renault 5: arriva anche in versione ibrida! - Le recenti foto in fuga rivelano una Renault 5 non solo elettrica: la city car sarà disponibile anche come ibrido, sfidando direttamente i rivali ...affaritaliani