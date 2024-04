Renate | direzione salvezza Il pari di Pavanel fa bene

Ferrari brevetta una innovativa auto a idrogeno/ Sistema propulsivo ibrido con motore elettrico anteriore - Ferrari brevetta un'auto a idrogeno: si tratta di una sportiva ibrida sovralimentata con sei cilindri in linea e trazione integrale ...ilsussidiario

Semaforo con i tempi stretti: per gli autobus rischio multe salate o fRenate improvvise: “Ormai c’è chi si ferma anche con il verde” - Monza, succede all’incrocio davanti a Villa Reale. E chi per lavoro, con un mezzo di servizio, si trova a percorrere quella tratta, è esposto a un doppio pericolo: vedersi decurtati i punti della pate ...msn

Renate punta sull’effetto trasferta. Nerazzurri in versione Pavanel - Il Renate 3.0 - che è lo stesso, se intendiamo la guida tecnica, del Renate 1.0 - torna in campo oggi alle 18.30 in trasferta contro la Virtus Verona. Sarà quindi il grande giorno del ritorno in panch ...ilgiorno