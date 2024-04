Remole conquista la C1 Che sfida col Casentino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Il Calcio a 5approda in serie C1 regionale. Si è infatti concluso 11 a 2 in favore dei padroni di casa il match tra Calcio a 5e A.S.D. Calcio 5, giocatosi alla palestra Balducci e valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Calcio a 5, categoria C2. Un risultato che porta la società ad un traguardo storico, spalandando le porte della C1 regionale. Promozioneta dopo due stagioni in cui il Calcio a 5ha saputo selezionare e crescere ragazzi prevalentemente del territorio. In tutto 71 punti ottenuti su 75 disponibili, primato in classifica ed - anche - miglior difesa e miglior attacco del proprio girone. Prossima tappa, la qualificazione alle final four di Coppa Toscana, che si svolgeranno il 19 ed il 21 aprile a Prato e che potrebbero portare ...