Reliquie di San Francesco con bende e sangue Domenica si potranno venerare in parrocchia

(Di martedì 2 aprile 2024) A Vaiano si, per un giorno,le preziosedi San, ladi San Salvatore ospiterà la reliquia con dellee deldel santo patrono d’Italia, di solito conservata nel santuario francescano della Verna, peregrinatio voluta dal parroco. La reliquia sarà presente a Vaiano in occasione dell’ottavo centenario dell’impressione delle stigmate di San, avvenuta a La Verna il 17 ottobre del 1224 e verranno esposte all’altare dedicato al santo nella millenaria abbazia vaianese. Al termine delle messe delle 8, 10.30 e 18, sarà impartita la benedizione e sarà possibileda vicino la reliquia, che arriverà in Vallata, dopo essere stata qualche giorno ...

Maschio, età di circa 65 anni, un’altezza di quasi un metro e 70. Un ascesso non curato a un dente e tre fratture alle costole e a una tibia che la Storia non aveva tramandato. Ma che Gerardo dei ... (ilgiorno)

All’Eremo di Santa Cerina del Sasso si terrano due appuntamento di rilievo come parte degli incontri legati alla mostra "La memoria degli oggetti. Lampedusa, 3 ottobre 2013. Dieci anni dopo" in corso ... (ilgiorno)

Una reliquia di San Giovanni Paolo II nella chiesa di Cascina - Una reliquia di san Giovanni Paolo II arriverà mercoledì 3 aprile alle ore 18 nella chiesa propositura di Cascina. E qui resterà per sempre alla venerazione dei fedeli. La reliquia sarà portata dall’a ...toscanaoggi

Folla per la processione in centro. E ora arriva il cardinale Bassetti - il "Cristo con la croce" della chiesa di San Niccolò e il "Cristo morto" della chiesa dello Spirito Santo. Immancabile in processione la reliquia della Croce Santa, reliquiario bizantino proveniente ...lanazione

Le stazioni romane per il Triduo Pasquale, San Giovanni in Laterano - Ugonio parla del battistero di San Giovanni in Laterano ... Al presente sono povere, e nude, ancor che vi siano di molte degle Reliquie, & Indulgentie. In quella di S. Giovanni Battista è vietato ...acistampa