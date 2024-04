Regolamento diffidati semifinali Coppa Italia 2023 2024 | ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Ildeidellediin caso di ammonizione. Nellanazionale si entra in diffida già dopo il primo cartellino giallo rimediato e si viene squalificati dopo due ammonizioni. Prima degli ottavi di finale, tutte le sanzioni pendenti sono state però azzerate cosìstabilito ormai da anni. Questo vuol dire che isono tutti i giocatori già ammoniti per una volta o negli ottavi di finale o nei quarti di finale, e in caso di cartellino giallo nella semifinale di andata (Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta), questi verranno squalificati per il ritorno e saranno eventualmente disponibili ...