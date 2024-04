Recanatese | il bilancio di Filippi | Adesso il bicchiere è mezzo pieno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) I pareggi, pur essendo risultati indubbiamente preziosi, non è che risolvono molto in termini di classifica e di questo un po’ tutti ne sono consapevoli. Da Pineto, comunque, latorna con qualche certezza in più. Soprattutto la considerazione balzata agli occhi è che questa squadra, quando messa sotto pressione dagli avversari, riesce ora a reggere con maggiore solidità mentre, non troppe settimane fa, rischiava costantemente di sfaldarsi, anzi di crollare in modo repentino. A tratti, nella ripresa, gli abruzzesi hanno messo sotto di brutto i giallorossi che hanno barcollato ma riuscendo alla fine a tenere "immacolata" la porta e non era mai successo, in tutta la stagione, per due partite consecutive. L’evento dunque va salutato con soddisfazione, seppur con un piccolo rammarico perché, nella prima frazione, si percepiva la sensazione che il punteggio ...