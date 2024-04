Raiz | il commovente addio alla moglie | “13 anni insieme senza una nuvola”

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sebbene nella tragedia, ringrazio il Cielo per aver avuto l’onore di condividere con lei tredicidi vita. Una lunga giornata di soleuna”., al secolo Gennaro Della Volpe, rompe il silenzio sui social dopo la morte dellaDaniela Shualy, avvenuta domenica 31 marzo, nel giorno di Pasqua. Nel 2022, il cantautore e attore di “Mare Fuori” aveva raccontato che lastava lottando contro un tumore al seno. Su Facebook, l’artista ha espresso gratitudine nonostante la tragedia, affermando di aver avuto l’onore di condividere tredicidi vita con lei.ha ringraziato coloro che hanno reso omaggioe ha ricordato Daniela con parole piene di amore, ...

